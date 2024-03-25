انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة السواحل التونسية

أفاد الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، بأن خفر السواحل انتشل جثث 5 مهاجرين قبالة السواحل التونسية ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجرا.

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وأضاف الحرس الوطني في بيانه أن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجرا وسط زيادة ملحوظة في تدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في الـ 9 من مارس الجاري، انتشال 5 جثث وإحباط هجرة غير شرعية لـ77 شخصا، قبل هروبهم في البحر المتوسط باتجاه أوروبا.

وقالت الإدارة إن الوحدات العائمة بمنطقة الحرس البحري بجرجيس تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بشكل غير قانوني وإنقاذ عدد 24 مهاجرا من جنسيات أجنبية مختلفة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتقول الصحيفة إن البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تشارك فيها قوات الأمن التونسية، تشمل أكاديمية تدريب للحرس البحري الوطني في البلاد، تنفذها الشرطة الفيدرالية الألمانية.

وقالت المصادر إن أموال الاتحاد الأوروبي ستدفع أيضا ثمن معدات مثل الرادارات والقوارب للحرس الوطني.

وكثفت قوات الأمن التونسية عمليات اعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا في أغسطس الماضي.

وتم اعتراض حوالي 81 ألف شخص أثناء قيامهم بالرحلة البحرية العام الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في العام السابق، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES).

المصدر: سويس إنفو + RT