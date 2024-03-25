قتلى ودمار جراء زلزال مدمر في بابوا غينيا الجديدة (فيديو+صورة)

لقي 3 أشخاص حتفهم بينهم طفلان نتيجة زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة صباح يوم الأحد 24 مارس، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري لإذاعة RNZ النيوزيلندية اليوم الاثنين.

وتسبب الزلزال بدمار أكثر من 90 منزلا بشكل كلي أو جزئي في منطقة مركز الزلزال، وأشارت الإذاعة إلى أن الخسائر في الأرواح لا ترتبط فقط بوقوع الزلزال نفسه، وإنما أيضا بحقيقة حدوث فيضانات في منطقة مركز الزلزال على مدار عدة أيام سابقة.

⚠️⚡️🇮🇩More Video from Indonesia hours causing major damage, no reports of deaths at the moment.



We just had a 7.0 in Papua New Guinea 🇵🇬 No tsunami reports I will post more footage as it comes in. You can check my page for more updates.👎 pic.twitter.com/bgLBJXd83w — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) March 23, 2024

ونقل موقع الإذاعة عن وسائل إعلام محلية أن أحد الأطفال القتلى سقط في مياه الفيضانات بسبب قطعة من جدار منزل انهارت فوقه نتيجة الزلزال وغرق.

5 Killed, 1,000 Homes Destroyed In Magnitude 6.9 Earthquake In Papua New Guinea https://t.co/NS53f6lggCpic.twitter.com/cFWBN1Tb6s — NDTV (@ndtv) March 25, 2024

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت شدة الزلزال 6.9 درجات، وكانت بؤرته على عمق يزيد قليلا عن 40 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي