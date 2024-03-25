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قتلى ودمار جراء زلزال مدمر في بابوا غينيا الجديدة (فيديو+صورة)

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قتلى ودمار جراء زلزال مدمر في بابوا غينيا الجديدة (فيديو+صورة)
Globallookpress
زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة سنة 2010 (صورة أرشيفية)
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لقي 3 أشخاص حتفهم بينهم طفلان نتيجة زلزال ضرب بابوا غينيا الجديدة صباح يوم الأحد 24 مارس، بحسب ما أفاد الموقع الإخباري لإذاعة RNZ النيوزيلندية اليوم الاثنين.

وتسبب الزلزال بدمار أكثر من 90 منزلا بشكل كلي أو جزئي في منطقة مركز الزلزال، وأشارت الإذاعة إلى أن الخسائر في الأرواح لا ترتبط فقط بوقوع الزلزال نفسه، وإنما أيضا بحقيقة حدوث فيضانات في منطقة مركز الزلزال على مدار عدة أيام سابقة.

ونقل موقع الإذاعة عن وسائل إعلام محلية أن أحد الأطفال القتلى سقط في مياه الفيضانات بسبب قطعة من جدار منزل انهارت فوقه نتيجة الزلزال وغرق.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت شدة الزلزال 6.9 درجات، وكانت بؤرته على عمق يزيد قليلا عن 40 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي

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