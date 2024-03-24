الخارجية الفلسطينية تدين منع إسرائيل المسيحيين الفلسطينيين من الوصول إلى القدس لإحياء "أحد الشعانين"

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرمان السلطات الإسرائيلية المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي، واستنكرت التمدد الاستيطاني.

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واعتبرت الخارجية في بيان الأحد، أن "منع المصلين المسيحيين من أداء مناسكهم الدينية جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة اسرائيلية رسمية لفصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما في ذلك تطويقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية".

كما دانت التصعيد الحاصل في "اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ومسيرتهم الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية القوات الإسرائيلية المرتبطة بجرائم الاستيلاء على الأراضي وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته".

ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بشعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري وترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التوغل الإسرائيلي.

هذا وحرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية اليوم الأحد، من الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين" حسب التقويم الغربي.

المصدر: RT