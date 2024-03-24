"القيادة المركزية" الأمريكية تعلن استهداف الحوثيين سفينة صينية فوق جنوب البحر الأحمر

أعلنت "القيادة المركزية" في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، وحطمت 5 طائرات منها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان: "في 23 مارس، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط (M/V Huang Pu) التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها الصين".

وأضاف البيان: "في الساعة 4:25 مساءا (بتوقيت صنعاء)، تم الكشف عن صاروخ باليستي خامس أطلق باتجاه السفينة هوانغ بو. وأصدرت السفينة نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة، وتعرضت السفينة لأضرار طفيفة، وتم إخماد حريق على متنها في غضون 30 دقيقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها، وهاجم الحوثيون السفينة على الرغم من إعلانهم سابقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية".

وأردف البيان: "بين الساعة 6:50 و9:50 صباحا (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت القوات الأمريكية، بما في ذلك السفينة (يو إس إس كارني) مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر. وتحطمت خمس منها في البحر الأحمر، وحلقت واحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

MARCH 23 RED SEA UPDATE



From 2:50 to 4:30 a.m. (Sanaa time)

March 23, the Iranian-backed Houthis launched four anti-ship ballistic missiles (ASBM) into the Red Sea in the vicinity of M/V Huang Pu, a Panamanian-flagged, Chinese-owned, Chinese-operated oil tanker.



At 4:25 p.m.… pic.twitter.com/n1RwYdW87E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2024

وختم البيان: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

ومنذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT