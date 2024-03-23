مصدر: الأمن الروسي تلقى معلومات من الجانب الأمريكي حول تحضير هجوم إرهابي بدون تفاصيل

قال مصدر في الهيئات الأمنية المختصة لمراسل تاس، إن الأمن الروسي تلقى معلومات من الجانب الأمريكي حول تحضير هجوم إرهابي لكنها كانت ذات طبيعة عامة بدون تفاصيل.

وخلال تعليقه على تصريح الممثلة الرسمية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون حول نقل معلومات إلى الجانب الروسي عن هجوم إرهابي وشيك، أكد المصدر أنه تم بالفعل تلقي مثل هذه المعلومات لكنها كانت ذات طبيعة عامة، دون أي تحديد أو تفصيل.

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وكانت أدريان واتسون قد قالت يوم الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تلقت في مارس معلومات حول هجوم إرهابي وشيك في موسكو، والذي يمكن أن يستهدف التجمعات الجماهيرية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. وأضافت أنه إلى جانب التحذير العلني للأمريكيين الموجودين في روسيا، أبلغت الحكومة الأمريكية هذه المعلومات للسلطات الروسية بموجب سياسة "التحذير الإلزامي" القائمة منذ فترة طويلة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن المخابرات الأمريكية حذرت روسيا من أن تنظيم داعش الإرهابي يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا. ووفقا لها، تم تلقي هذه المعلومات منذ نوفمبر 2023، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أصبحت الأساس لنشر السفارة الأمريكية في موسكو تحذيرها بشأن تهديد إرهابي في 7 مارس.

بدوره، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز إنه لا يستطيع حتى الآن تحديد مدى الارتباط بين تحذير السفارة الأمريكية والهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: تاس