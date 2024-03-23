طاجيكستان تحذر من تقارير "كاذبة" عن تورط مواطنين لها في هجوم "كروكوس"

وصفت وزارة الخارجية في طاجيكستان المعلومات المتداولة حول تورط بعض مواطنيها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو مساء الجمعة، بأنها "كاذبة".

وقالت الخارجية الطاجيكستانية في بيان وجهته لممثلي وسائل الإعلام صباح اليوم السبت: "نؤكد أن الجانب الطاجيكستاني لم يتلق تأكيدا من الجهات الرسمية الروسية بشأن المعلومات الكاذبة المتداولة حاليا حول تورط مواطنين من طاجيكستان (في الهجوم). وفي هذا الصدد، نطلب منكم الاعتماد على المعلومات الرسمية التي تنشرها السلطات الروسية".

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وأضاف البيان أن "نشر معلومات غير مؤكدة وغير موثوقة يمكن أن يضر بمواطني طاجيكستان الموجودين حاليا خارج البلاد".

وفي وقت سابق اليوم أكد النائب الروسي ألكسندر خينشتين أن سيارة "رينو" التي يعتقد أن الإرهابيين المفترضين استقلوها، تم اكتشافها في مقاطعة بريانسك جنوب غرب موسكو، وألقي القبض على اثنين منهم خلال مطاردة تخللها تبادل لإطلاق النار.

وحسب خينشتين، فقد عثرت الجهات الأمنية داخل السيارة على مسدس ومخزن بندقية "كلاشينكوف" وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان.

ونشر خينشتين في حسابه على "تلغرام" صورة للمسدس ومخزن "كلاشنيكوف".

ونشرت قناة SHOT على "تلغرام" صورة للسيارة، التي استقلها حسب القناة مشتبه بتنفيذهم هجوم "كروكوس" الإرهابي.

المصدر: RT