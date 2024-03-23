برلماني روسي يؤكد اعتقال اثنين من المشتبه بمشاركتهما في هجوم "كروكوس" الإرهابي

قال ألكسندر خينشتين رئيس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الدوما، إن الأمن الروسي تمكن من اعتقال شخصين يشتبه بمشاركتهما في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" أمس.

وأشار البرلماني الروسي إلى أنه تم العثور في سيارتهما على مسدس من طراز مكاروف ومخزن لبندقية هجومية من طراز AKM وجوازات سفر لمواطني طاجيكستان.

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وكتب خينشتين على قناته في تيلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، تم اكتشاف سيارة رينو كان يقودها المشتبه بهما ليلا بالقرب من قرية خاتسون بمنطقة كراتشينسكي بمقاطعة بريانسك. ولم تتوقف السيارة عندما طلب رجال الأمن ذلك، وحاولت الهروب".

وأضاف خينشتين أنه أثناء المطاردة تم إطلاق النار وانقلبت السيارة. وأضاف أنه تم اعتقال أحد الإرهابيين على الفور وفر الباقون إلى الغابة. وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على مشتبه به ثان واعتقاله في حوالي الساعة 3:50 فجرا. ويستمر البحث عن الآخرين.

وقال البرلماني: "تشارك كل الهيئات الأمنية في العملية".

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: تاس