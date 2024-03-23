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على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي توكايف يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الكازاخستاني

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على خلفية هجوم
AP
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يترأس رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف اليوم السبت، اجتماع مجلس الأمن للجمهورية، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.

وقال المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني: "سيعقد رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له روسيا الاتحادية".

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مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: تاس

 

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