الأمم المتحدة تأسف لسقوط ضحايا في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو

صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة الدولية تعبر عن حزنها لسقوط ضحايا في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

وقال حق تعليقا على حادثة إطلاق النار: "يؤسفني سماع ذلك. نحن نراقب الوضع".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نأسف على الخسائر في الأرواح ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاق النار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

حيث فتح ثلاثة أشخاص على الأقل النار، فيما وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة. وعلم فيما بعد أن حريقا اندلع في المبنى.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية ​​عن إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا انفجار مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مدينة كراسنوغورسك لتقديم الرعاية الطبية لجميع الضحايا.

هذا وتشير الأنباء الواردة إلى سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه تم إلغاء جميع الفعاليات العامة في العاصمة.

وكتب سوبيانين في قناته على تلغرام:"قررت إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من الفعاليات العامة في موسكو في عطلة نهاية الأسبوع، يرجى منكم التعامل مع هذا الإجراء بتفهم" .

المصدر: "نوفوستي"+RT