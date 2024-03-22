بلينكن: أي هجوم على رفح سيهدد بعزل إسرائيل عن العالم (فيديو)

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، تهدد "بعزل إسرائيل في شكل أكبر".

وقال أنتوني بلينكن لكبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يشكلون ما يسمى بـ"مجلس الوزراء الحربي"، إنه وبدون خطة "لليوم التالي" في غزة فإن إسرائيل تخاطر بالعزلة الدولية والتورط في حرب لا تنتهي في القطاع.

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وأضاف الوزير الأمريكي أن العملية العسكرية البرية في رفح "تخاطر بقتل المزيد من المدنيين، وتخاطر بإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدات الإنسانية، كما تخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر".

وفي اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد بلينكن على ضرورة حماية الأبرياء في غزة واستدامة المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية والبحرية.

وناقش بلينكن أيضا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن ويتيح زيادة المساعدات الإنسانية.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين قبل مغادرته إسرائيل "تحدثنا أيضا عن رفح.. نشارك إسرائيل هدفها المتمثل في هزيمة حماس، ونشاركها هدف ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، ومع ذلك، فإن القيام بعملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليس هو السبيل للقيام بذلك".

“We share Israel’s goal of defeating Hamas … A major military ground operation in Rafah is not the way to do it.”



— Secretary of State Antony Blinken after meeting with Israeli officials pic.twitter.com/dONHzEQp4A — The Recount (@therecount) March 22, 2024

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وفي المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن.

وأضاف نتنياهو إثر لقائه بلينكن "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك".

وتابع قائلا "أخبرته أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا".

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف المليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.

المصدر: وكالات