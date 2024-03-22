صحيفة أمريكية: الجيش الروسي قلب الوضع بالكامل في أوكرانيا وهو جاهز لأي حرب محتملة مع واشنطن والناتو

ذكرت صحيفة ناشيونال إنترست الأمريكية أن الصراع المسلح الدائر في أوكرانيا أظهر أن الجيش الروسي خصم لا يستهان به.

وحذرت الصحيفة من أن روسيا، في حال خوضها حربا محتملة ضد الولايات المتحدة وحلف الناتو، ستكون خصما يمكنه التغلب على مخاطر وتهديدات تعتبرها أطراف ثالثة كارثية.

ولفت الصحيفة الانتباه إلى أن الجيش الروسي تمكن من قلب الوضع بالكامل لصالحه في أوكرانيا، ولم تؤثر جميع الضغوط الخارجية التي مورست على موسكو في منع ذلك.

وأوردت الصحيفة أن "مسار تطور الصراع يظهر قدرة القوات المسلحة الروسية على احتمال المشقات والشدائد لفترات طويلة".

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وأكدت موسكو مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف الناتو لكنها لن تتجاهل التهديدات التي تشكل خطرا على مصالحها.

وفي الوقت نفسه، أعلنت موسكو أنها منفتحة على الحوار القائم على أساس المساواة، وطالبت الغرب بالتخلي عن مسار عسكرة أوروبا.

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا لا تريد الدخول في صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي، ولكن موسكو مستعدة له، إذا تمسك الحلف بهذا الخيار.

المصدر: نوفوستي