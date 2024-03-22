تكساس.. مهاجرون يخترقون الأسلاك الشائكة ويشتبكون مع حرس الحدود (فيديو)

اقتحم مئات المهاجرين غير الشرعيين الحاجز الذي أقامه حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على طول نهر ريو غراندي في إل باسو بعد أن عجز جنود الحرس الوطني في تكساس عن صدهم.

اخترق المهاجرون حواجز الأسلاك الشائكة بعد وقت قصير من الساعة 8:30 صباح يوم الخميس 21 مارس، على أمل الاستسلام لعملاء حرس الحدود الأمريكية، بعد أن خيم بعضهم على الضفة الشمالية لنهر ريو غراندي لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

Hundreds of illegal aliens overwhelm Texas troops in El Paso and storm the border



Americans are so sick and tired of seeing this invasion



ENOUGH pic.twitter.com/joycpX2wmv — DC_Draino (@DC_Draino) March 21, 2024

وكتب أبوت في منشور على منصة "إكس" حول زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين في إل باسو: "استعاد الحرس الوطني في تكساس وقسم السلامة العامة السيطرة بسرعة وقاموا بمضاعفة حواجز الأسلاك الشائكة. تم توجيه الحرس الوطني للقبض على كل مهاجر غير شرعي متورط في التعدي الإجرامي على الممتلكات وتدمير الممتلكات".

About the surge of illegal immigrants in El Paso:



The TX National Guard & Dept. of Public Safety quickly regained control & are redoubling the razor wire barriers.



DPS is instructed to arrest every illegal immigrant involved for criminal trespass & destruction of property. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 21, 2024

ويأتي هذا الانتهاك بعد أيام فقط من إصدار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة تعليقا على SB 4، وهو قانون في تكساس يسمح لشرطة الولاية والشرطة المحلية باعتقال وحتى ترحيل الأشخاص المشتبه في وجودهم في الولايات المتحدة دون تصريح قانوني.

وجاء الحكم الذي أصدرته لجنة محكمة الاستئناف بنتيجة 2-1 في 19 مارس بعد ساعات من تمهيد المحكمة العليا الأمريكية الطريق لدخول قانون الولاية المثير للجدل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما سمح لسلطات تكساس بالبدء في تطبيق الإجراء.

وقال المهاجرون للصحفيين إن جنود الحرس الوطني يدفعونهم بالقوة خلف حواجز الأسلاك الشائكة في الأراضي الأمريكية. وأدى الوضع إلى مناوشات بين المهاجرين والجنود أثناء محاولتهم الوصول إلى الجدار الحدودي.

ويسمح قانون الهجرة الأمريكي للمهاجرين بتسليم أنفسهم إلى حرس الحدود لطلب اللجوء.

المصدر: The El Paso Times