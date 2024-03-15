سيناتور: الولايات المتحدة تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ عام 2001 بسبب الهجرة

أكد السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيد كروز أن الولايات المتحدة تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 بسبب سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن وفريقه.

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وقال كروز في حديث لقناة Fox News: "الخطر الإرهابي الذي تواجهه بلادنا ضخم وأكبر مما كان عليه في أي لحظة منذ 11 سبتمبر 2001".

وأشار كروز إلى أن إدارة بايدن لا تتخذ إجراءات كافية لحماية الولايات المتحدة ضد الخطر الإرهابي المرتبط بتدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف: "هذا غزو يحتاج إليه الديمقراطيون لأسباب سياسية وثمن ذلك هو موت الناس".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن سياسة بايدن أدت إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة إلى 15 مليون شخص وأن الرئيس الحالي لا يفهم النطاق الحقيقي لأزمة الهجرة.

المصدر: تاس