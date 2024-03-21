الاتحاد الأوروبي يفشل في الموافقة على قرار بشأن عائدات الأصول الروسية المجمدة

فشل الاتحاد الأوروبي في قمته الأخيرة، باتخاذ قرار بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أظهرت الوثيقة الختامية للقمة.

وجاء في الوثيقة: "استعرض المجلس الأوروبي التقدم الذي تم إحرازه في إجراءات محددة تهدف إلى استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية لصالح أوكرانيا، بما في ذلك التمويل المحتمل للدعم العسكري، ويدعو المجلس إلى النظر في المقترحات الأخيرة المقدمة من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن (في الاتحاد الأوروبي) والمفوضية الأوروبية".

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وفي وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إنه يتوقع أن يصدر زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة تعليمات للوزراء بالموافقة على الاقتراح في أقرب وقت ممكن.

في وقت سابق، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وفي 20 مارس، أفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن هذا الاقتراح يتضمن استخدام 90٪ من عائدات الأصول المجمدة لشراء قذائف لأوكرانيا.

وأشار بوريل إلى أن الـ10% المتبقية ستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

ومن المعروف أن موسكو، حذرت باستمرار الدول الغربية من مغبة استخدامها للأصول الروسية المجمدة.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على مثل هذه الخطوة.

المصدر: نوفوستي+RT