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مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة "الأونروا"

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مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة
Globallookpress
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أعلن الكونغرس الأمريكي، الخميس، عن مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة "الأونروا" التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة "حماس".

وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية المكون من أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.

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مصادر: اتفاق الكونغرس يمنع تمويل
مصادر: اتفاق الكونغرس يمنع تمويل "الأونروا" حتى مارس 2025

ويدور جدل حول الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالي 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وإثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.

واندلعت الحرب إثر هجوم "حماس" الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31700 شخص في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".

وتحذر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.

المصدر: ا ف ب

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