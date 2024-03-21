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تركيا: يجب نزع السلاح النووي من إسرائيل

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تركيا: يجب نزع السلاح النووي من إسرائيل
Globallookpress
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة نزع السلاح النووي من إسرائيل والمنطقة، لـ"منع حدوث سباق تسلح نووي محتمل".

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وقال فيدان في كلمة ألقاها خلال مشاركته اليوم الخميس بـ(قمة الطاقة النووية) الأولى، والتي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل: "بينما تستمر المجازر في قطاع غزة، نشدد على أنه ينبغي أن تؤخذ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الأسلحة النووية على محمل الجد". 

وأضاف: "إن استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد بها، أمر غير مقبول، وهذه الخطابات (التصريحات الإسرائيلية) تلقي بظلالها على السعي المشترك نحو مستقبل آمن ونظيف للطاقة النووية". 

وتابع: "تركيا تقدر الدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ما يخص الأمن النووي".

وأردف: "قمة الطاقة في بروكسل، تشكل نقطة تحول لمستقبل الطاقة النووية المدنية. 

وكشف الوزير التركي أن بلاده لديها حاليا "أجندة قوية للطاقة، واستراتيجية لتنويع الموارد، ونطمح للانتقال إلى الطاقة النظيفة". 

وأوضح: "تركيا بصفتها اقتصادا صناعيا سريع النمو، بدأت تنفيذ برامج جديدة لإمدادات الطاقة، وبالتالي دخلت في المجال النووي المدني". 

وقال إن "محطة (آكويو) للطاقة النووية هي مشروعنا الرائد، وستلبي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء عندما تعمل بكامل طاقتها".

المصدر: RT

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