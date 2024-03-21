تركيا: يجب نزع السلاح النووي من إسرائيل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة نزع السلاح النووي من إسرائيل والمنطقة، لـ"منع حدوث سباق تسلح نووي محتمل".

إقرأ المزيد

وقال فيدان في كلمة ألقاها خلال مشاركته اليوم الخميس بـ(قمة الطاقة النووية) الأولى، والتي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل: "بينما تستمر المجازر في قطاع غزة، نشدد على أنه ينبغي أن تؤخذ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الأسلحة النووية على محمل الجد".

وأضاف: "إن استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد بها، أمر غير مقبول، وهذه الخطابات (التصريحات الإسرائيلية) تلقي بظلالها على السعي المشترك نحو مستقبل آمن ونظيف للطاقة النووية".

وتابع: "تركيا تقدر الدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ما يخص الأمن النووي".

وأردف: "قمة الطاقة في بروكسل، تشكل نقطة تحول لمستقبل الطاقة النووية المدنية.

وكشف الوزير التركي أن بلاده لديها حاليا "أجندة قوية للطاقة، واستراتيجية لتنويع الموارد، ونطمح للانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وأوضح: "تركيا بصفتها اقتصادا صناعيا سريع النمو، بدأت تنفيذ برامج جديدة لإمدادات الطاقة، وبالتالي دخلت في المجال النووي المدني".

وقال إن "محطة (آكويو) للطاقة النووية هي مشروعنا الرائد، وستلبي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء عندما تعمل بكامل طاقتها".

المصدر: RT