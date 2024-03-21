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شركة أمن بحري: سفينة تجارية تعرضت لإطلاق نار عند سواحل اليمن

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شركة أمن بحري: سفينة تجارية تعرضت لإطلاق نار عند سواحل اليمن
Globallookpress
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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار على بعد 102 ميلا بحرية من سواحل اليمن.

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وأفادت الشركة اليوم الخميس بأن "الحراس على متن السفينة تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين كانوا في قارب اقترب منها".

وأضافت: "السفينة زادت سرعتها ولم تعد في خطر ولم تسجل أي إصابات".

وأخطرت أطقم السفن القريبة بضرورة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".

ومنذ نوفمبر، كثفت حركة "أنصار الله" الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن هجماتهم ضد الملاحة البحرية، مستهدفين سفنا مرتبطة بإسرائيل في مسعى لدعم الفلسطينيين.

ودفعت هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية بالولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي، وشنت القوات الأمريكية والبريطانية فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وأعلن الحوثيون أن الضربات أدت إلى مقتل 5 من عناصرهم.

وردا على هذه الضربات أعلن الحوثيون أن المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" وواصلوا شن هجمات على سفن في البحر الأحمر.

المصدر: RT

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