ذكرت وكالة "بلومبرغ" أمس الأربعاء، أن أغلب المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية يعتبرون أن الاتحاد الأوروبي فقد جاذبيته كمكان لممارسة الأعمال التجارية.

وبحسب دراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أشار 56% من 3 آلاف شركة ألمانية شملها الاستطلاع إلى أن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي كمكان لممارسة الأعمال التجارية تدهورت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما رأى 7% فقط من المشاركين تحسنا في القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن قوله: "على الرغم من موقع البداية الأكثر فائدة، فإن أوروبا تخاطر بخسارة مكانتها في المنافسة الدولية"، ودعا وانسليبن إلى "وقف هذا الاتجاه على الفور".

وكما تشير الصحيفة، أصبحت البيروقراطية المفرطة والحواجز التجارية من العوامل المسببة لعدم الرضا بين الشركات الألمانية. كما أن ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير أيضا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، سارعت دول غربية عديدة إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف سعيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ولكن سرعان ما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية أن الأزمة "التي طال أمدها" في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط، يزيدان من حالة عدم اليقين ومخاطر تدهور الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن "التنمية الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، وخاصة الصين، تشكل أيضا مخاطر على الاقتصاد الأوروبي".

المصدر: RT