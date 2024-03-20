"بلومبرغ": بايدن يوافق على حظر رفع أعلام المثليين في السفارات الأمريكية مقابل تمويل الحكومة

ذكرت صحيفة "بلومبرغ" أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اتفق خلال مناقشات حول تمويل بعض الإدارات الحكومية مع البيت الأبيض، على حظر رفع أعلام المثليين فوق السفارات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إلى أنه كجزء من الصفقة، وافق جونسون على "حظر رفع علم المثلية (قوس قزح) فوق السفارات الأمريكية".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا حظر الراية الكونفدرالية وعلم دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال ممثل عن الحزب الديمقراطي مطلع على الاقتراح للوكالة إنه لا يوجد حظر على الاستخدام الشخصي لأعلام "قوس قزح" من قبل موظفي السفارة.

وفي 13 ديسمبر 2022، أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان "قوس قزح" احتفالا بتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحماية الفيدرالية للزواج من نفس الجنس.

ووقع بايدن التشريع خلال حدث احتفالي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور أكثر من 2000 شخص، حيث قال: "الطريق في الوقت الحالي طويل، لكن أولئك الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة لم يستسلموا أبدا".

وعرض البيت الأبيض الأضواء خلال الحفل لكن ألوان "قوس قزح" أصبحت أكثر وضوحا مع غروب الشمس بعد ساعات.

وخلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أضاء البيت الأبيض الرواق الشمالي من المبنى بألوان "قوس قزح" في أعقاب حكم المحكمة العليا الشهير Obergefell v. Hodges في عام 2015، والذي يضمن حقا دستوريا للزواج من نفس الجنس.

كما صنف الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو 2021 ملهى "بالس" للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا نصبا تذكاريا وطنيا تكريما لمن قتلوا في إطلاق نار عشوائي فيه عام 2016، وحث الكونغرس على سن قوانين تحمي بوضوح الحقوق المدنية للمجتمع المثلي.

وفي يونيو 2023، أثارت صور وفيديوهات تزيين البيت الأبيض بعلم المثليين بمناسبة ما يسمى "شهر الفخر"، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبيت الأبيض، حيث رفع عليه علمان أمريكيان، يتوسطهما علم للمثليين، فيما علقوا بسخرية على دعم الرئيس الأمريكي وواشنطن للمثليين.

المصدر: RT