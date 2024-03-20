طهران تؤكد أن "الاتهام لا أساس له".. ألمانيا تستدعي سفير إيران لمزاعم تورط بلاده بمخطط لحرق كنيس

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء السفير الإيراني لدى برلين عقب صدور حكم يزعم تورط طهران بالتخطيط لحرق كنيس يهودي في بوخوم عام 2022.

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وذكرت الخارجية في بيان عبر منصة "إكس" أن "المبرر المكتوب للحكم أصبح متاحا الآن. لقد استدعينا للتو السفير الإيراني بهذا الصدد".

وأضافت الخارجية "نحن الآن نحيط على الفور شركاءنا الأوروبيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي علماً وندرس الخطوات التالية".

وأشار القضاء الألماني إلى أن المدان، وهو رجل يبلغ 36 عاما، خطط لاستهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر بإلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاور، في نوفمبر 2022، من دون التسبب في أي إصابات. وتم القبض عليه فوراً.

وردا على استدعاء دبلوماسيها في ديسمبر، استدعت إيران السفير الألماني للاحتجاج على "اتهام لا أساس له" وجهه القضاء الألماني.

وحكم القضاء الألماني في ديسمبر 2023 على ألماني من أصل إيراني بالسجن عامين وتسعة أشهر بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء على كنيس بوخوم، وخلصت محكمة دوسلدورف إلى أن الهجوم تم الإعداد له بمساعدة "وكالات الدولة الإيرانية".

وبعد ساعات من صدور الحكم، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الإيراني، وبعد ثلاثة أشهر، تبلغت الوزارة الألمانية الاستنتاجات المكتوبة للمحكمة، ما دفعها إلى استدعاء السفير الذي أعلن عنه الأربعاء.

المصدر: أ ف ب