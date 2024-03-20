جدة.. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وقف النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقش الطرفان قضايا التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في غزة.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة".

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد أعلن في وقت سابق، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الوضع في قطاع غزة.

وقال ميلر يوم الثلاثاء، إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.

يشار إلى أن هذه هي الرحلة السادسة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر.

المصدر:RT