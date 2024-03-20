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زاخاروفا: الولايات المتحدة فشلت في سياستها في أوكرانيا

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زاخاروفا: الولايات المتحدة فشلت في سياستها في أوكرانيا
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في سياستها مع أوكرانيا، مؤكدة أن اوكرانيا مجرد أداة بيد أمريكا.

وقالت زاخاروفا للقناة الأولى الروسية: "لقد فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها في على المحور الأوكراني.. لقد فشلت في سياستها ليس فقط في سياق الوعود التي قطعتها لأوكرانيا- حيث يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقها، إذ بالنسبة للولايات المتحدة، أوكرانيا مجرد أداة- بل فشلت سياساتهم بما في ذلك أيضا داخل حلفائهم".

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ووصفت زاخاروفا تصرفات الولايات المتحدة في ما يتعلق بأوكرانيا بأنها "أداء دموي رهيب" لن يُنسى، مشيرة إلى أنها لن تكون صفحة يمكن قلبها بكل بساطة.

المصدر: تاس

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