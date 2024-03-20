أنطونوف: واشنطن تشعر بخيبة أمل لأنها لم تتمكن من التأثير على الروس

صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية تشعر بخيبة أمل لأن خطتها للتأثير على المجتمع الروسي من خلال الخونة لم تنجح.

ونشرت السفارة الروسية في قناتها على "تلغرام" ما قاله أنطونوف تعليقا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مواطنين ومنظمات روسية: "إن الخطوة السخيفة التي اتخذتها الإدارة هي نوع من إظهار الغضب العاجز وخيبة الأمل لدى السلطات المحلية من أن الرهان على التأثير على المجتمع الروسي من خلال الخونة لا ينجح".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن الدول الغربية بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعت للقضاء على روسيا، لكنها أصيبت بالعجز أمام وحدة الشعب الروسي وقوة اقتصاده وجيشه.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، في محاولة منها لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

ورغم الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي يقدمه الغرب لكييف والعقوبات التي تم فرضها ضد روسيا، لم يكن من آثار تلك العقوبات إلا أنها ارتدت سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وسبق أن أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

المصدر: تاس+ RT