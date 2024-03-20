ألمانيا تشتري أربعة أنظمة "باتريوت" مقابل 1.3 مليار يورو لاحتياجاتها الذاتية

ذكرت وكالة DPA أن البوندستاغ الألماني (البرلمان) وافق على شراء أربعة أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات لتلبية احتياجات ألمانيا الذاتية..

وبحسب الوكالة: وافقت لجنة الدفاع ولجنة الموازنة على الشراء. وفي وقت سابق، سلمت ألمانيا نظامين من هذا النوع لأوكرانيا، وحالياً لديها الآن 10 أنظمة.

وتشير وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شراء صواريخ باتريوت الجديدة سيكلف 1.3 مليار يورو. ولم يتم تحديد موعد استلام ألمانيا لهذه المنظومات.

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وقد ذكرت السلطات الألمانية في أكثر من مناسبة أنها عازمة على شراء أسلحة لتلبية احتياجاتها، وتعويض النقص بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا.

المصدر: تاس