لبنان.. ضبط مواطن يُصنّع أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته (صور)

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها قبضت على مواطن يُصنّع أحد أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته.

وصدر عن شعبة العـلاقات العامة في المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي بيانا جاء فيه: "بتاريخٍ سابق، أوقفت فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو "أ. ف." (من مواليد عام 1982، لبناني)، بجرم العنف الأسري، وضبطت بحوزته مواد كيميائية".

وأضاف البيان: "بنتيجة المتابعة التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، توافرت معطيات مفادها أن الموقوف المذكور يقوم بتصنيع المخدرات وبخاصة مادة الـ"كريستال مث"، بمساعدة زوجته "د. ز." (من مواليد عام 1993، لبنانية) الموقوفة أيضا، فقامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة منزله في محلّة الفنار، حيث تم العثور على كميّات كبيرة من المواد الكيميائية، التي تستخدم في تصنيع المخدرات، ومن هذه المواد الأثير، والإتانول، والكيتامين، وغيرها".

وأردف قائلا: "وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها المكتب المذكور، تبين وجود سيارة مستأجرة من قبله، ضُبطت بداخلها كميات من المخدرات، وأن لدى الموقوف منزلا آخر يقطنه ويقوم بتصنيع المخدرات فيه، وتم تحديد موقعه في الشمال، وعليه تمت مداهمته من قبل قوة من المكتب وعثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الاولية التي تُستعمل في "طبخ" المخدرات، ولا سيما مادة الـ"كريستال مث"، وهي من أخطر أنواع المخدرات، وتبين أنه يستحصل على هذه المواد الممنوعة من بعض التّجار المطلوبين في منطقة البقاع".

وتابع البيان: "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة صناعة المخدرات، وجرى ضبط السيارة والمواد الكيميائية، وتم ختم المنزلين بالشمع الأحمر، بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر: RT