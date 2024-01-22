الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب حبوب مخدرة من سوريا
Globallookpress
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أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أن عناصره تمكنوا من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة إلى البلاد من سوريا.
وتمكنت عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود وفوج الحدود البري الأول في الجيش، عند حاجز شدرا - عكار، من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة".
وأفيد بأنه تم توقيف رجل وزوجته للاشتباه بتورطهما في هذه العملية، وتم احالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
المصدر: "مستقبل ويب"