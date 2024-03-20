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عائلات الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب

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عائلات الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب
"تايمز أوف إسرائيل"
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أغلق أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب، مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة عليها صور أعضاء مجلس حكومة الحرب كتب عليها "الأمر عليكم، لا تعودوا من قطر دون اتفاق".

وقام المتظاهرون بإغلاق الممر المتجه شمالا لطريق أيالون السريع بالقرب من تقاطع لاغوارديا لمدة 15 دقيقة قبل أن يتفرقوا.

وجاءت المظاهرة في الوقت الذي يزور فيه المفاوضون الإسرائيليون قطر لإجراء محادثات عبر وسطاء للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القتال والذي سيشمل إطلاق سراح الرهائن.

والأعضاء الثلاثة في حكومة الحرب، التي تم تشكيلها تضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، الذي أدخل حزب الوحدة الوطنية المعارض إلى الحكومة كإجراء طارئ في زمن الحرب.

ويشارك فيها عضو الكنيست أرييه درعي، وعضو الكنيست غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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