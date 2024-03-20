كاميرون يحدد "شروطا" يجب أن تسبق "هدنة ضرورية" في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه من الضروري وقف القتال بين إسرائيل و"حماس" للتمكن من إطلاق سراح الرهائن، لكن هناك الكثير من الشروط التي يجب استيفاؤها لذلك أولا.

ولفت كاميرون في تصريح لوكالة "رويترز" خلال زيارة لتايلاند إلى أن "ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وأضاف: "لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط... علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية الإرهابية".

هذا وتجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" حول اتفاق لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى في قطر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحادثات تجري بطريقة غير مباشرة بصيغة مماثلة لتلك التي جرت في مفاوضات صفقة الجندي جلعاد شاليط قبل 13 عاما، وذلك في مجمع خاص يقع في أحد فنادق العاصمة القطرية.

كما أن الوفد الإسرائيلي يقيم في مبنى منفصل داخل المجمع، بينما ممثلو "حماس" في مبنى آخر بنفس المجمع. وأن الوسطاء القطريين والمصريين يتنقلون بين المبنيين القريبتين من بعضهما.

ومنذ ديسمبر الماضي، تعثرت المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر في مرحلة إطار المفاوضات من دون أن تصل إلى صياغة تفاصيل الاتفاق الفعلية.

وأحرزت الجهود الحالية تقدما الأسبوع الماضي حين ردت "حماس" على إطار لاتفاق بشأن إطلاق سراح محتجزين اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

المصدر: "رويترز" + RT