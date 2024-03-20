بعد أن هدده ترامب بالطرد من الولايات المتحدة.. أستراليا تدافع عن سفيرها لدى واشنطن

أكدت أستراليا أن سفيرها لدى واشنطن كيفن رود يؤدي عمله على أكمل وجه، وذلك بعد أن شكك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقدراته العقلية، وهدد بطرده من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الأربعاء أن رود "سيبقى في منصبه وهو يحظى بثقة الحكومة".

وقالت في تصريح صحفي: "السيد رود سفير في غاية الفعالية، وهو معروف في البرلمان بأنه يقوم بعمل ممتاز في تعزيز مصالح أستراليا في الولايات المتحدة".

وأضافت :"أشير بشكل خاص إلى حجم العمل الهائل الذي تم إنجازه بشأن (أوكوس) خلال الفترة التي كان فيها سفيرا"، أي الاتفاقية الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأكدت وونغ أن رود "كان نشطا في التعامل مع أعضاء الكونغرس من الطرفين الرئيسيين".

ولفتت إلى أن خلفية رود الذي شغل أيضا في السابق منصب وزير الخارجية "تمده بالخبرة والمهارات اللازمة للعمل مع أي شخص سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة".

وكان رود الذي تولى منصبه الدبلوماسي في مارس 2023 قد وصف ترامب في الماضي بأنه "مجنون" و"الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ" و"الخائن للغرب".

وانتقد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود، الذي كان من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي السابق قبل أن يتحول إلى دبلوماسي ويعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة.

وحين طلب منه التعليق على رود، قال ترامب إنه كان "سيئا بعض الشيء" بحسب ما سمع عنه.

وأضاف ترامب "أسمع أنه ليس ذكيا"، محذرا "إذا استمر عدائيا بالمطلق، لن يستمر هناك لفترة طويلة".

ويعد ترامب حاليا المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ضد الرئيس الحالي جو بايدن قد تكون متقاربة جدا.

المصدر: أ ف ب