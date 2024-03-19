البيت الأبيض: بسبب تقاعس الكونغرس القوات الأوكرانية تخسر في ساحة المعركة

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يخسر مواقعه في ساحة المعركة بسبب تقاعس الكونغرس عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وقالت بيير للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته من واشنطن إلى ولايات نيفادا وأريزونا وتكساس: "نرى أن أوكرانيا، وبسبب تقاعس الكونغرس في الشهرين الماضيين، تخسر مواقعها في ساحة المعركة، وهذا بسبب تقاعسنا ".

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وأضافت: "أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي تزويد أوكرانيا بما تحتاجه وتحقيق ذلك (إقرار مشروع قانون بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا)".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن المجلس يدرس إمكان النظر بشكل منفصل في طلبات الإدارة الأمريكية للحصول على مساعدة عسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا.

وقال جونسون إن "تقسيم طلبات المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل إلى مشروعي قانون منفصلين هو "قيد الدرس".

ويشار إلى أن الكونغرس، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار جديدة لنظام كييف.

ولم يوافق الكونغرس الأمريكي على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لكييف، وتقول الإدارة إن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا في ديسمبر الماضي، وقد انتهت المخصصات المتفق عليها سابقا.

المصدر: تاس + RT