ألمانيا تعتقل أفغانيين اثنين بزعم التخطيط لهجوم قرب البرلمان السويدي ردا على حرق نسخ من القرآن

أعلن الادعاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء اعتقال الشرطة مواطنين أفغانيين اثنين بزعم تخطيطهما لمهاجمة الشرطة بالقرب من البرلمان السويدي ردا على حرق نسخ من القرآن الكريم.

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وقال ممثلو الادعاء في بيان رسمي "إن فرع تنظيم "داعش" ي أفغانستان كلف المشتبه بهما منتصف عام 2023 بتنفيذ هجوم في أوروبا ردا على حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد ودول أخرى".

وقد سمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي. وأدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة، ووقع حادث مشابه مؤخرا في هولندا حيث أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد، على تمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي.

تسببت هذه الحوادث بموجات كبيرة من الغضب بين المسلمين في جميع أرجاء العالم وصلت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مع الشرطة.

المصدر: أ ب