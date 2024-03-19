بعد شائعات عن وفاته.. أول ظهور للملك تشارلز وهو يغادر قصره (صور)

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الملك البريطاني تشارلز الثالث شوهد وهو يغادر قلعة وندسور متجها نحو مقر إقامته في وستمنستر صباح الثلاثاء لأول مرة بعد شائعات عن وفاته.

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وقالت الصحيفة: "شوهد الملك تشارلز الثالث وهو يغادر قلعة وندسور ويصل إلى كلارنس هاوس في لندن صباح اليوم".

ونفى المكتب الصحفي لقصر باكنغهام الشائعات حول وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد عن 75 عاما.

وجاء هذا النفي بعد تداول بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وفيه أن الملك توفي مساء أمس الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما.

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وفي وقت لاحق انتشرت صور ومقاطع مصورة تظهر تنكيس العلم البريطاني فوق القصر، ليتبين أيضا أنها صورة قديمة التقطت عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.

هذا انتشرت أخبار في وقت سابق عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

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ومن المعروف أنه قبل الإعلانات الكبرى، يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

المصدر: ديلي ميل البريطانية + نوفوستي