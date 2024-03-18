البرهان يهنئ الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأرسل البرهان برقية تهنئة قال فيها: "يطيب لي أن أتقدم باسمي، وباسم حكومة وشعب جمهورية السودان، بأحر التهاني لفخامتكم بمناسبة انتخابكم رئيسا لروسيا الاتحادية الشقيقة".

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وأكد البرهان في برقيته، على ثقته في قيادة الرئيس بوتين لمواصلة مسيرة روسيا ودورها الإقليمي الرائد في المنطقة، مبينا أن السودان يتطلع للعمل مع روسيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأعرب البرهان عن أمله في أن "تشهد الدورة الرئاسية لفخامته، مزيدا من النجاحات والإنجازات، وللشعب الروسي، التقدم والازدهار".

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل لأصوات الناخبين.

وتجاوزت نسبة المشاركة 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: "سونا"+RT