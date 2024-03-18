إحباط عمل إرهابي استهدف إحدى السكك الحديدية في القرم

أعلن الأمن الفدرالي الروسي إحباط عمل إرهابي في القرم واعتقال عميلة أوكرانية خططت لإضرام النار في محوّل كهربائي يغذي إحدى السكك الحديدية، لتعطيل إمداد الجيش الروسي.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم في سيمفيروبول اعتقال مواطنة روسية من مواليد عام 1999، كلفتها الاستخبارات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي بإضرام النار في محوّل كهربائي يغذي إحدى السكك الحديدية، لتعطيل إمداد الجيش الروسي".

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وأشير في البيان إلى أن المعتقلة قد تتعرض للسجن المؤبد إن ثبتت تهمتها.

المصدر: نوفوستي