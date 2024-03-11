كشف مدير المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف عن تحضير بلاده لشن عملية عسكرية "جدية" في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن تحركات كييف في البحر الأسود هي بمثابة تحضير لهذه العملية.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قال في وقت سابق إن الهجوم المحتمل على شبه جزيرة القرم يعني تصعيد النزاع، ودعا كييف إلى استيعاب أن مثل هذه الهجمات ستقابل "برد حتمي" باستخدام أي صنف من صنوف الأسلحة.

وفي إطار مجلس الاتحاد الروسي، تم التأكيد أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لمواجهة أي استفزازات من قبل كييف في البحر الأسود.

كما وصف مسؤولون في القرم، خطط كييف للهجوم بأنها مغامرة من الغرب، وأنها سوف تتحول إلى مأساة هائلة بالنسبة لأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أدرجت بودانوف على قائمة الإرهابيين والمتطرفين المطلوبين.

المصدر: نوفوستي