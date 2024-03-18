بوتين: فعالية "فيلق المتطوعين" في أوكرانيا ضئيلة جدا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، أن فعالية "فيلق المتطوعين" في أوكرانيا ضئيلة حتى في ساحة المعركة، ويلاحظ الجيش الروسي على الفور أن هذه ليست وحدات نظامية.

وقال بوتين في مقر حملته الانتخابية: "فعاليتهم ضئيلة. حتى في ساحة المعركة، أخبرني القادة أنه يلاحظ على الفور أن هذه ليست وحدات نظامية: إنهم يذهبون وسط حشود الناس، فقط للقتل والذبح، كما يقولون (أنهم يفعلون)".

وصرح الرئيس الروسي بأن روسيا تؤيد مفاوضات السلام ولكن فقط إذا لم يكن ذلك بسبب نفاد ذخيرة العدو، مؤكدا أن موسكو ستنطلق من مصالحها بشأن أي قضايا مطروحة، ولم يستبعد بوتين أن تضطر روسيا إلى إنشاء منطقة عازلة في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها مساء أمس الأحد، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 90.15% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.21%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.28%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.94% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: RT