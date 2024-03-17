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بوتين: لا نرى علامات دالة على ديمقراطية الانتخابات الأمريكية

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بوتين: لا نرى علامات دالة على ديمقراطية الانتخابات الأمريكية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه لا توجد ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية.

واعتبر الرئيس الروسي في كلمة مساء الأحد بعد انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أن استغلال الموارد الإدارية والنظام القضائي أصبح وصمة عار عالمية على واشنطن.

وقال: "لدي كل الأسباب للاعتقاد بأننا لا نرى أي ديمقراطية اليوم، على الأقل خلال الحملات الانتخابية في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأشار بوتين إلى أنه خلال الانتخابات في الولايات المتحدة هناك "استخدام للموارد الإدارية والنظام القضائي".

وأوضح أن "هذا أصبح ببساطة سخيفا وعارا بالنسبة للولايات المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها هذا السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

المصدر: وكالات

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الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..