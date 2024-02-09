ترامب وهايلي يدينان "تبرئة" بايدن بقضية حيازة وثائق سرية

انتقد المرشحان الجمهوريان للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ونيكي هايلي تقرير المحقق الخاص الذي لم يوص بتوجيه اتهامات ضد الرئيس جو بايدن بقضية حيازة وثائق سرية.

ترامب الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب تعامله مع وثائق سرية بعد انتهاء ولايته الرئاسية، قال إن التقرير يشير إلى نظام عدالة "من مستويين ومحاكمة انتقائية غير دستورية"، معتبرا أن "قضية وثائق بايدن مختلفة 100 مرة وأشد خطورة من قضيتي".

وفي الوقت نفسه، قالت هايلي إن التعامل بـ"معايير مزدوجة تجلى بصورة صارخة".

وكتبت على منصة X: "كان كل من جو بايدن ودونالد ترامب متهورين فيما يتعلق بالوثائق السرية. إذا كان دفاع بايدن هو الشيخوخة والنسيان، فيمكن لترامب أن يدعي نفس الادعاء بسهولة.. يجب على ترامب تعيين محامي بايدن بسرعة".

The double standard is glaring. Both Joe Biden and Donald Trump were reckless with classified documents. If Biden’s defense is old age and forgetfulness, Trump can easily make the same claim. Trump should quickly hire Biden's lawyers. — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 8, 2024

وفي منشور آخر هاجمت بايدن، وكتبت: "لا يستطيع جو بايدن أن يتذكر الأحداث الكبرى في حياته، مثل عندما كان نائبا للرئيس أو عندما توفي ابنه. وهذا أمر محزن، ولكنه سيكون أكثر حزنا إذا كان لدينا في البيت الأبيض شخص لا يرقى عقليا إلى أهم وظيفة في العالم. يجب على جو بايدن أن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية على الفور، ويجب مشاركة النتيجة مع الجمهور".

Joe Biden can’t remember major events in his life, like when he was vice president or when his son died. That is sad, but it will be even sadder if we have a person in the White House who is not mentally up to the most important job in the world. Joe Biden should take a mental… — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 8, 2024

وكان بايدن علق على التقرير قائلا إنه "مسرور بشكل خاص" لرؤية التقرير يوضح الاختلافات بين حالته وحالته مع ترامب.

وخلص المدعي العام الخاص روبرت هور إلى أن "لائحة الاتهام لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".

وكان وزير العدل ميريك غارلاند، عين هور مدعيا عاما خاصا في هذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم لبايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما.

وركز التحقيق الذي استمر لمدة عام على احتفاظ بايدن بشكل "غير لائق" بوثائق سرية منذ أن كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبا لأوباما. وتم العثور على سجلات حساسة في منزله بفرجينيا وديلاوير، وفي مكتب خاص كان يستخدمه في أواخر عام 2022.

المصدر: axios + RT