حملة ترامب تدين قرار المدعي الخاص "بتبرئة" بايدن بقضية حيازة وثائق سرية

انتقدت حملة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة دونالد ترامب قرار المدعي الخاص عدم رفع قضية ضد الرئيس الحالي جو بايدن فيما يتعلق بالوثائق السرية.

وقال مدير اتصالات حملة ترامب في بيان تعليقا على توصية المدعي الخاص بوزارة العدل بعدم رفع دعوى ضد بايدن بتهمة حيازة وثائق سرية بمنزله: "إذا كنت أكبر من أن تتم محاكمتك، ​​فأنت أكبر من أن تكون رئيسا. جو بايدن غير مؤهل لقيادة البلاد".

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وخلص المدعي العام الخاص روبرت هور إلى أن "لائحة الاتهام لن تكون مبررة"، واصفا بايدن بأنه "رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة".

وكان وزير العدل ميريك غارلاند، عين هور مدعيا عاما خاصا في هذه القضية بعد أن تم العثور عام 2022 في مكتب قديم للرئيس الامريكي جو بايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبا للرئيس باراك أوباما، وفق الصحيفة.

وركز التحقيق الذي استمر لمدة عام على احتفاظ بايدن بشكل "غير لائق" بوثائق سرية منذ أن كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبا للرئيس السابق باراك أوباما. وتم العثور على سجلات حساسة في منزله بفرجينيا وديلاوير، وفي مكتب خاص كان يستخدمه في أواخر عام 2022.

المصدر: نوفوستي