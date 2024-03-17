بوتين: أود أن تلعب فرنسا دورا في التسوية السلمية في أوكرانيا لا أن تفاقم الوضع هناك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرنسا يمكنها لعب دور في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن الخطاب العدواني لباريس هو محاولة للتغطية على مشاكل في السياسة الداخلية.

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وأوضح الرئيس الروسي في تصريح له بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع أو إثارته، ولكن على العكس من ذلك... نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية. وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها. لم نفقد كل شيء".

وفي نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".

وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن تصريحاته تم النظر فيها بعناية، مضيفا أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة دعم كييف.

وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"