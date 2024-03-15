رئيس لاتفيا يؤيد دعوة ماكرون إلى عدم رسم "خطوط حمراء" في مواجهة روسيا

أعرب رئيس لاتفيا إدغارس رينكفيتش عن تأييده لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعي لإرسال قوات من "الناتو" إلى أوكرانيا، ودعا الدول الأوروبية إلى عدم رسم "خطوط حمراء" بمواجهة روسيا.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، في مقابلة مع صحيفة Ouest France، أن الوقت مناسب الآن لمناقشة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا و"إلغاء الخطوط الحمراء".

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وكتب رينكيفيتش على شبكة Х: "أؤيد إيمانويل ماكرون بالكامل فلا ينبغي لنا أن نرسم خطوطا حمراء لأنفسنا، يجب أن نرسم خطوطا حمراء لروسيا دون أن نخشاها".

وخلال اجتماع مع زعماء المعارضة مؤخرا، أكد ماكرون أنه لا توجد لدى فرنسا حدود ولا خطوط حمراء في مساعدة أوكرانيا.

وتعرض على خلفية ذلك لانتقادات حادة من بعض رفاقه في "الناتو"، ومختلف القوى السياسية في فرنسا.

واتهم زعماء الأحزاب السياسية الفرنسية ماكرون بمحاولة جر باريس إلى نزاع أوكرانيا، فيما تحذر روسيا من أن أي قوات أجنبية في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للجيش الروسي، شأنها شأن قوات كييف.

المصدر: نوفوستي