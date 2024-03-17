رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر بالفشل في 7 من أكتوبر ويقول: سننفذ أي قرار في مفاوضات وقف النار

علق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على الانتقادات التي أعرب عنها الائتلاف الحكومي حول حملة التعيينات الجديدة في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.

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وقال هاليفي في بيان رسمي: "بصفتي قائد الجيش، لدي كل السلطة والمسؤولية لإرسال الناس إلى ساحة المعركة اليوم وكل يوم، وبالطبع لتعيين الناس".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي في حالة حرب ويجب أن نضمن الاستمرارية، لدينا أشخاص أصيبوا ونحتاج إلى استبدالهم".

وتابع: "لقد فشلنا في 7 أكتوبر ولم نتحمل المسؤولية لأن المسؤولية تقع على عاتقنا، ولن نسمح بتكرار ما حدث وما سيحدث من الآن فصاعدا".

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وشدد هاليفي على أنه "من خلال العمل على إطلاق سراح الرهائن، سننفذ أي قرار يتم اتخاذه في المفاوضات".

وأردف: "الجيش الإسرائيلي يتصرف بعزم بكل الطرق لإطلاق سراح الرهائن، يجب ترك تفاصيل المفاوضات للحوار في الغرف الصحيحة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد – الجيش الإسرائيلي سينفذ أي قرار يتم اتخاذه، وسيعرف كيف يواصل القتال في كل مرحلة".

وقال: "يمكن لحماس أن تلقي سلاحها وتستسلم، وإلا فإننا سنستمر بقوة كبيرة حتى تفكيكها بالكامل".

وفي ما يتعلق بالتوتر خلال شهر رمضان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "اختارت حماس التصعيد نحن أكثر يقظة وأقوى وأكثر استعدادا في كل مكان وطوال الوقت، لا نتوقف ".

المصدر: يديعوت احرونوت