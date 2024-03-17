أنباء عن تغييرات وتعيينات حساسة في الجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الأركان هرتسي هليفي سيحدث سلسلة تعيينات حساسة في الجيش، وسط انتقادات كبيرة من الائتلاف الحكومي.

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وقال الصحيفة إن التعيينات ستشمل (52) ضابطا برتبة عقيد (ضباط ألوية ومن في حكمهم)، موقعان منها في مناصب حساسة على علاقة في الحرب في غزة وللتقصير في يوم السابع من أكتوبر.

من جهته قال وزير المالية سموتريش المعارض لهذه التعينات:" الشعب يقف خلف القيادة العسكرية من أجل الانتصار في الحرب، لا أن تقوم القيادة الحالية التي فشلت في التقرير كيف يكون الجيش في السنوات القادمة، وبعد الحرب سيتم تعيين قيادة إصلاحية تقود الإصلاح اللازم وتعيين القادة المناسبين لذلك".

وطالب نتنياهو بطرح سلسلة التعينات التي ينوي رئيس الأركان تنفيذها على الكابنيت الموسع.

المصدر: RT