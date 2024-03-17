رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: شكرا للغرب على توحيدنا

قدمت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، الشكر للدول الغربية على مساهمتها في توحيد الشعب الروسي، مشيرة إلى نسبة المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت بامفيلوفا ردا على سؤال حول سبب ارتفاع نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية: "أولا، أود أن أشكر الغرب على توحيدنا. لقد فهمنا إلى حد كبير مدى أهمية أن نكون معا الآن. كلما زاد الضغط علينا، قاومنا أكثر".

وأضافت: "ثانيا، بالطبع ثلاثة أيام من التصويت تعني أن فرص الناس آخذة في الاتساع. وأولئك الذين لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما، لديهم الآن هذه الفرصة. علاوة على ذلك، ظهرت أشكال عديدة من التصويت على مر السنين.. كل هذا أدى إلى جعل عملية التصويت أقرب إلى ناخبينا"، كما أشارت إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد وآلية التصويت المتنقل التي تتيح لك التصويت في مكان إقامتك حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكّرت بامفيلوفا بمشروع "ИнформУИК" (InformUIK - إنفورم أو إي كا)، والذي في إطاره قام أعضاء لجان الانتخابات المحلية PEC في إطاره بزيارة أكثر من 57 مليون أسرة.

وقالت: "لقد كانت لدينا بالفعل تجربة في سبتمبر 2023، عندما عملنا على هذا المشروع في يوم التصويت الموحد (الانتخابات التشريعية في البلاد). وكانت لدينا أصلا فكرة أنه حيث تم تنفيذ هذا المشروع، كان الإقبال أعلى بنسبة 19%. وهذا يعني أن هذا فعال أيضا".

وقد دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد يومها الثالث والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.

وسبق أن أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية الروسية، مع أخذ التصويت الإلكتروني عن بعد في الاعتبار، بلغت 70.81% حتى الساعة 15:45 من اليوم الأحد بتوقيت موسكو.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: RT