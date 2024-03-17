الرئاسة المصرية تعلن عن قمة مصرية أوروبية في القاهرة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن القاهرة تستضيف اليوم الأحد قمة مصرية أوروبية تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

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وقال فهمي إن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي سيستقبل بقصر الاتحادية رئيسة مفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد السيسي لقاءات ثنائية معهم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة حول تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

وتتعاون مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، وذلك من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. تشهد هذه الشراكة تطورا ملموسا في إطار الشراكات البناءة التي تستند إلى التكامل والتعاون المستدام.

المصدر: RT + اليوم السابع