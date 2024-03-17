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جنرال أمريكي يحث زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه بعد أن شاخ جيشه

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جنرال أمريكي يحث زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه بعد أن شاخ جيشه
Sputnik
مجموعة من العسكريين الأوكرانيين- أرشيف
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حث الجنرال الأمريكي ديفيد بتريوس فلاديمير زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه للقتال بعد الفاقد البشري الكبير في جيشه، وبلوغ متوسط أعمار المجندين 40 عاما.

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وأضاف في حديث لصحيفة "لا ستامبا": "على الخط الأمامي للدفاع الأوكراني جنود يتجاوز متوسط ​​أعمارهم 40 عاما. ولذلك يتعين على كييف إعادة النظر في تناوب القوات وتجهيز المؤخرة، وتوسيع نطاق التجنيد الإجباري في الجيش. أعلم أن هذه قضية حساسة وتشكل تحديات صعبة، لكن يجب حلها بسرعة".

وفي وقت سابق، طالب فلاديمير زيلينسكي على خلفية النقص في الأفراد والتعبئة العامة المستمرة القيدة العسكرية باتباع نهج مختلف للتعبئة والتناوب في الجيش لحشد مليون فرد وتعزيز الجبهة.

المصدر: نوفوستي

 

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