شويغو يتفقد مشروع بناء مستشفى عسكري جديد في سيفاستوبول (فيديو)
Sputnik
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تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو موقع بناء مستشفى عسكري جديد بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المستشفى ومرافقه ستمتد على 8.5 هكتار في 20 مبنى تشمل وحدة الطب والتشخيص الحديث، ومهابط للمروحيات، وقسما للأمراض المعدية، ومركزا لنقل الدم، والأكسجين.
ومن المتوقع أن ينتهي بناء المجمع الطبي المجهز بأحدث المعدات العام الجاري.
واستمع شويغو في مركز قيادة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول إلى تقارير قادة الأسطول حول الوضع العملياتي وخطوات العدو والمهام القتالية لتشكيلات الأسطول في منطقة مسؤوليتها.
المصدر: نوفوستي