اعتبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو أن الدول الغربية جعلت روسيا العدو الأول لها لتبرير تمويل "الناتو" على حساب شعوبها، مشيرا إلى تدهور وضع الشعوب الأوروبية نتيجة لذلك.

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وقال فيليبو في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "علينا ديون كبيرة ولا توجد لدينا أموال لتمويل مستشفياتنا ومزارعينا وزيادة معاشات التقاعد وتغطية خدماتنا العامة، لكننا نستثمر المليارات بسرور في حلف "الناتو". نحن مجانين ويعامل "الناتو" كل دولة عضو فيه معاملة العبيد، فيما من الضروري أن يختفي هذا الحلف بعد تفكك الاتحاد السوفيتي".

وأشار إلى أن وجود عدو خارجي بالنسبة لحلف شمال الأطلسي هو أسلوب لتبرير بقاء الحلف، وتبرر واشنطن استثماراتها العسكرية وغزوها للدول الأخرى.

وتابع: "جعل الحلف روسيا عدوه الأول، وأعتقد أنه سيضيف إليها الصين حتى عام 2030. لكنه لا يجب على فرنسا المشاركة في هذه اللعبة".

المصدر: نوفوستي