الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض جندي في الكتيبة الهندسية 601 يوم الجمعة الماضي لإصابة خطرة خلال المعارك وسط قطاع غزة.

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ووفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، أصيب الجندي بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأورد الجيش الإسرائيلي حصيلة عملياته وسط قطاع غزة وخان يونس خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلن عن مقتل عدد من عناصر حركة "حماس" واستهداف مواقع وتجمعات للحركة.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد أعلنت مقتل 4 جنود واستهدفت دبابات وناقلة جند في مدينة غزة وخان يونس ومقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالمحافظة الوسطى.

وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ السابع من أكتوبر أكثر من 586 فردا.

المصدر: وكالات