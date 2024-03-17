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الدفاعات الروسية تعترض 12 صاروخا أوكرانيّا استهدفت بيلغورود

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الدفاعات الروسية تعترض 12 صاروخا أوكرانيّا استهدفت بيلغورود
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض تسعة صواريخ "فامبير" تشيكية، وثلاثة "أوراغان" سوفيتية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود.

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وجاء في بيان الوزارة: "تم في حوالي الساعة 08:00 بتوقيت موسكو 17 مارس إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا بـ9 صواريخ من راجمة "فامبير ار ام-70"، و3 صواريخ من راجمة "أوراغان".

وصدت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف موسكو وضواحيها، ومقاطعات جنوب غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية وصباح يوم 17 مارس تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام المسيرات".

المصدر: نوفوستي

 

 

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